Что же включает в себя ассортимент продукции

фабрики Profil Doors?

Многочисленный модельный ряд межкомнатных дверей Профиль Дорс в различных стилях, цветах, покрытиях, созданных специально для фабрики Профиль Дорс;

Отличные от классических системы открывания;

Инновационные конструкции дверного полотна (моноблок алюминиевый и экспорт);

Алюминиевые раздвижные перегородки двух типов;

Двери Профиль Дорс спецназначения;

спецназначения; Плинтуса напольные и стеновые панели, выполненные в одном стиле с межкомнатными дверями Профиль Дорс для единства интерьера.

Межкомнатные двери фабрики Профиль Дорс представлены в трех вариантах исполнения: царговые, каркасные и алюминиевые. В чем отличия каждого из видов, и чем они могут похвалиться, сейчас разберемся.

Популярность и любовь потребителей заработали царговые межкомнатные двери Профиль Дорс, имея разборную конструкцию, можно легко заменить любой элемент. Ярким представителем царговых является серия U выполненная в однотонном матовом покрытии полипропилен с защитным лаком Юнилак, который обеспечивает повышенную ударопрочность дверного полотна и защищает от царапин. Автопорог, фрамуга и светопропускающие стекла станут приятным дополнением, а возможность сделать дверь в системах открывания книжка, купе, поворотная обеспечат максимальное удобство при использовании. Серия U Профиль Дорс включает в себя более 100 моделей в 9 цветах, доступных для исполнения: аляска, манхэттен, дарквайт, магнолия сатинат, санд, шеллгрей, антрацит, грей, черный seidenmatt. Модельный ряд за счет своего многообразия предлагает вниманию покупателей не только модели в классическом стиле, но и в современном исполнении.

Каркасные межкомнатные двери не менее популярны, чем царговые. Каркасные двери у Профиль Дорс представлены в однотонном эксклюзивном матовом покрытии из полипропилена, покрытого УФ-лаком Unilack. На сегодняшний день самой популярной серии каркасных дверей является серия E. Такую популярность серия E получила из-за доступных систем открывания, найдется подходящая в любой интерьер. Купе, книжка, Compack, Diva Air, Magic, Magic Uniq, Invisible и Invisible Reverse, а так же поворотная, все из выше перечисленных систем доступные для межкомнатных дверей Профиль Дорс серии E. Автопорог, светонепроницаемые стекла и фрамуга возможны для установки по желанию заказчика. Дополнительная шумоизоляция укроет Вас от посторонних звуков, сделав пребывание в помещении комфортным, даже если за дверью проходит детский праздник. Не стоит упускать из виду возможность установки моноблока экспорт или алюминиевого моноблока, он способен продлить срок службы двери, сделать ее внешний вид более эстетичным, создав визуальный эффект единства короба и полотна двери. При необходимости в случаи заказа межкомнатной каркасной двери с моноблоком возможность Серия E Профиль Дорс насчитывает более 30 моделей межкомнатных дверей: глухих и со стеклом, классических и современных. Доступно 9 цветовых дизайнерских решений