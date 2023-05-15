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    • Скрытые двери: плюсы и минусы использования в интерьере
Варианты скрытой двери в интерьере

ВНИМАНИЕ!!! Все скрытые двери Профиль Дорс производятся в размерах до 3-х метров (с шагом в 5 см). Стандартные размеры в наличии.

Скрытая дверь Invisible

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Скрытая дверь под покраску

Зеркальная дверь Invisible

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Зеркальная дверь 0M/1M/0MA/1MA

Скрытые двери Профиль Дорс под покраску: плюсы и минусы использования в интерьере

О системе открывания «Invisible» Profil Doors

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Короб внутреннего монтажа (алюминий + МДФ)
  • Дверь Профиль Дорс 0Z под покраску с кромкой ABS
  • Скрытые петли AGB Eclipse (Италия) – 2 шт
  • Магнитным замком AGB Eclipse (Италия) требуется доплата + рублей

Полный стандартный комплект Профиль Дорс

Invisible Profil Doors с дверным полотном, коробом, петлями и магнитным замком

Скрытая дверь Invisible короб
Замок и петли для Invisible

Скрытая дверь Invisible Profil Doors под покраску  – отличный способ визуально увеличить пространство в помещении за счет установки скрытого короба в одной плоскости со стеной.

  • ПОСТАВКА по складской программе (размеры 2000х600/700/800): 3-5 дней
  • ГАРАНТИИ на материал и монтажные работы: 12 месяцев
  • СРОК СЛУЖБЫ: 20 лет
Скрытая дверь Профиль Дорс светлый дизайн
Дизайн системы открывания Invisible Profil Doors одна дверь

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Скрытый короб: алюминий + МДФ
  • Дверное полотно Профиль Дорс «0Z». Можно красить, шпаклевать, клеить обои
  • Скрытые петли (Италия)
  • Без наличников
  • Кромка по периметру – ABS белая под покраску (по умолчанию).
  • Дополнительно: матовый алюминий, хромированный алюминий
  • Угол открывания – 180 градусов

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА

  • ШПАКЛЕВКА
  • ПОКРАСКА
  • ОБОИ

НЕВИДИМЫЙ КОРОБ INVISIBLE PROFIL DOORS

Монтируется в дверной проём на стадии предчистовой отделки помещения на уровень готового пола.

  • СОСТАВ: алюминиевый профиль + МДФ
  • РАЗМЕРЫ: толщина 40 мм, глубина 82 мм

Серии дверей, к которым может быть применена система «Invisible Profil Doors»

Скрытая дверь Invisible Профиль Дорс серия ZN
ZN
Скрытая дверь Invisible Profil Doors серия LK
LK
Скрытая дверь Invisible Профиль Дорс серия E
E
Скрытая дверь Invisible Profil Doors серия SMK
SMK
Скрытая дверь Invisible Profil Doors серия AG
AG
Скрытая дверь Invisible Profil Doors серия AGK
AGK
Скрытая дверь Invisible Profil Doors серия AGP
AGP

ПОЛОТНО «0Z» PROFIL DOORS ПОД ОТДЕЛКУ

В стандартном комплекте Профиль Дорс «Invisible»

  • СОСТАВ «0Z» Профиль Дорс

    • «0Z» – это каркасная межкомнатная дверь, основа конструкции – рама из массива сосны

  • ПОВЕРХНОСТЬ «0Z»

    • Имеет грунтовую поверхность белого цвета, которая подходит для оклейки обоев, штукатурки, покраски.

  • ТОРЕЦ «0Z»

    • Кромка ABS (белый пластик) – стандартный комплект.

    Матовая алюминиевая по периметру – в наличие на складе.

Скрытая дверь Профиль Дорс Invisible 0Z с грунтованой поверхностью
Скрытая дверь Profil Doors Invisible 0Z в готовом виде

Размеры «0Z»

Всегда в наличии:

  • Высота: 2000 - 2700 мм / (шаг 100 мм)
  • Ширина: 600/700/800 мм
  • Быстрая доставка течение 24 часов

Помните, любую кромку, даже алюминиевую можно покрасить!

Нестандартные:

  • MAX высота – 3000 мм (с шагом в 5 см)
  • MAX ширина – 1000 мм

Система открывания дверей Профиль Дорс «Invisible Reverse»

Система открывания «Invisible Reverse» от Profil Doors – дверь-невидимка с реверсивным открыванием. Невидимая дверь с новыми возможностями. До ее появления чаще всего применялась наружная схема открывания полотна, необходимость открывать дверь в противоположную сторону создавала массу неудобств и зачастую нарушала изначальную эстетическую задумку дизайна интерьера. С появлением нового скрытого короба с реверсивным (внутренним) открыванием эта задача успешно решается.

Главная особенность данной конструкции заключается в том, что цвет и фактура стены и дверного полотна выполняются в едином стиле, фактуре и цветовом решении. Системы открывания дверей INVISIBLE REVERSE Profil Doors производятся только со скрытыми петлями.

Скрытые межкомнатные двери под покраску – это оптимальный способ визуального увеличения пространства. Данное решение позволит создать ощущение простора и неповторимый стиль комнаты.

Система открывания Profil Doors Invisible Reverse

Скрытые двери с системами Profil Doors Invisible и Invisible Reverse: какую выбрать?

Скрытые двери Профиль Дорс – стильное и очень популярное сейчас дизайнерское решение, которое отлично впишется в современный интерьер. Благодаря своей сложной конструкции они создают эффект единой плоскости со стеной, выдаёт их только контур и ручка. Дверная коробка изготавливается из алюминиевого профиля, также используются петли со смещённым ходом оси производства Италии, которые отличаются безукоризненным качеством и долгим сроком службы. Изготавливаются скрытые двери под покраску, оклейку и другие виды отделки, либо можно приобрести готовый вариант, например, с зеркальной поверхностью. Наша компания предлагает системы открывания «Invisible» и «Invisible Reverse». Чтобы определиться с выбором между ними, нужно разобраться, чем они отличаются и что у них общего.

В чём сходство?

Кроме того, что обе конструкции почти незаметны, позволяют визуально увеличить пространство и создают ощущение простора, они оснащаются скрытыми петлями AGB Eclipse и магнитным замком AGB (190) WC (Италия), который абсолютно бесшумно работает и крайне редко ломается. Срок службы составляет более 20 лет.

Обе системы открывания используются в сериях дверей:

  • Серия ZN – в отличие от предыдущей серии имеет более широкий цветовой ряд;
  • Серия LK – двери в качественной глянцевой облицовке, разработанной в Германии;
  • Серия E – имеют однотонное покрытие «UNILACK», которое более устойчиво к химическому и механическому воздействиям;
  • Серия SMK – полотно с глянцевой или матовой лаковой поверхностью с глубокой «брашированной» структурой;

В чём отличия?

Несмотря на общие функции, системы имеют разные конструкции, из-за чего у каждой есть свои особенности. Так, двери «Invisible» имеют угол открывания скрытых дверей 180°, а «Invisible Reverse» - 90°.

Но главное их различие в том, что последняя обладает реверсивным или внутренним открыванием, т. е. «на выход», что соответствует нормам пожарной безопасности. Также это не нарушает дизайн помещения и является более удобным решением. К тому же притвор «Invisible Reverse» заметен только, когда она открыта. Эти особенности делают её дороже по сравнению с обычной «Invisible».

Подробнее о системе открывания Профиль Дорс «Invisible Reverse»

Основная причина покупки «Invisible Reverse» – это пожарная безопасность. Все входные и межкомнатные перегородки в соответствие с нормами должны открываться «на выход»

Так же это дизайнерское решение при определенном функционале помещения.

Основные отличия системы Reverse

  • Конструкция с притвором 1/4, который заметен только в открытом положении;
  • По периметру в обязательном порядке комплектуется алюминиевой матовой кромкой;
  • Угол открывания «Invisible Reverse» – 90 градусов (обычный «Invisible» – 180 градусов).
Система открывания Профиль Дорс Invisible Reverse скрытой двери
Вид короба для скрытой двери Профиль Дорс Invisible Reverse

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Короб внутреннего монтажа (алюминий)
  • Дверь 0Z под покраску с кромкой (мат. алюм.)
  • Скрытые петли AGB Eclipse (Италия) – 2 шт
  • Замок магнитный AGB 190 (Италия) доплата + рублей

При покупке скрытой двери Профиль Дорс REVERSE необходимо знать открывание (левое/правое), так как врезка петель и замка делается на производстве. При определении сторонности необходимо мысленно «тянуть» дверь на себя, то есть быть в помещении, с какой стороны петли, такое и открывание.

  • ПОСТАВКА по складской программе в день обращения
  • Высота: 2000 - 2700 мм / (шаг 100 мм)
  • Ширина: 600/700/800
  • ГАРАНТИИ на материал и монтажные работы: 12 месяцев
  • СРОК СЛУЖБЫ: 20 лет

Серии дверей Профиль Дорс, к которым может быть применена система «Invisible Reverse»

Скрытые двери Profil Doors Invisible Reverse серии ZN
ZN
Скрытые двери Профиль Дорс «Invisible Reverse» серии LK
LK
Скрытые двери Profil Doors Invisible Reverse серии E
E
Дверь Invisible Reverse Серия SMK
SMK

Система открывания дверей Профиль Дорс

Системы открывания дверей INVISIBLE Профиль Дорс – это возможность установить «невидимую» дверь со скрытым коробом. Конструктивное решение и дизайнерское оформление позволяет смонтировать дверное полотно в проёме вровень с плоскостью стены. При этом короб не оформляется наличниками, что позволяет создать эффект невидимой двери.

Главная особенность данной конструкции заключается в том, что цвет и фактура стены и дверного полотна выполняются в едином стиле, фактуре и цветовом решении. Системы открывания дверей INVISIBLE Profil Doors производятся только со скрытыми петлями (исключение серия AG).

Скрытые межкомнатные двери под покраску – это оптимальный способ визуального увеличения пространства. Данное решение позволит создать ощущение простора и неповторимый стиль комнаты.

Преимущества и недостатки скрытых дверей в интерьере

Эффект невидимой двери - это современное дизайнерское решение, в основе которого лежит внедрение оригинальной технологии монтажа, когда короб полностью монтируется в проем, становясь вровень с плоскостью стены. Также для того, чтобы скрыть дверь, используются невидимые петли, а цвет и фактуру полотна подбирают такую же, как и у стены.

Скрытые двери Профиль Дорс INVISIBLE можно приобрести под отделку. Такое полотно будет иметь белый цвет - на него легко можно наклеить обои, нанести краску, которую вы выбрали для оформления комнаты. В таком случае дверь будет полностью незаметной, в отличие от тех полотен, которые имеют заводскую отделку - несмотря на тот же встроенный короб, их границы все равно будут легко узнаваться.

Преимущества потайных дверей

В первую очередь скрытые двери помогут визуально расширить пространство - с ними комната будет выглядеть более просторно, а потолок - казаться выше.

Еще одним декоративным преимуществом скрытых полотен является то, что с их помощью легко можно спрятать вход в санузел, кладовую или гардеробную. Ведь зачастую акцент на этих помещениях в интерьере бывает неуместен.

Также скрытые двери можно будет установить куда угодно, например в пространство под лестницей. Всё благодаря разному габариту полотен - они могут отличаться формой, шириной и высотой. Эта особенность открывает массу возможностей при обустройстве интерьера дома.

Еще невидимая дверь в комнате поможет воплотить в жизнь большое количество идей настенного декора. Это обусловлено тем, что при оформлении помещения не нужно будет думать о том, как "обойти" дверной проем, не испортив первоначальную задумку.

На что стоит обратить внимание

Скрытные полотна стоят дороже, чем обычные межкомнатные двери - это связано со сложностью их монтажа (а значит, для их установки потребуются услуги мастера с большим опытом работы и высокой квалификацией).

К тому же к решению об установке невидимых полотен необходимо приходить заранее, еще на этапе черновой отделки. Стены необходимо будет подвергнуть специальной обработке, после которой поставить обычные межкомнатные двери не получится.

Часто задаваемые вопросы о дверях-невидимках Профиль Дорс

  • НА КАКОЙ СТАДИИ РЕМОНТА УСТАНАВЛИВАТЬ?

    Установка системы скрытых дверей производится, ДО завершения отделочных работ обязательно на уровень готового пола.

  • ПОЧЕМУ PROFIL DOORS?

    Фабрика сама производит скрытые двери, поэтому их стоимость на порядок меньше других производителей скрытых дверей. При этом в комплект уже входят скрытые петли и магнитный замок (производство Италия), они не увеличат стоимость.

  • КАК КУПИТЬ?

    Если знаешь размеры проёма, то все просто. ЗВОНИТЕ НАМ, мы сделаем точный расчет. Если НЕ знаешь размеры проёма, можно БЕСПЛАТНО вызвать замерщика. Если еще нет стен в помещении, дадим рекомендации для строителей.

  • КАК ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ?

    Полотно «0Z» имеет грунтовую поверхность белого цвета, оно уже готово для покраски, декоративной штукатурки. А вот короб необходимо доработать, подвести ГКЛ, зашпаклевать стыки.

  • КАК ПРАВИЛЬНО КРАСИТЬ И ШПАКЛЕВАТЬ СКРЫТУЮ ДВЕРЬ?

    После того, как скрытая дверь смонтирована в проёме, её необходимо покрасить или зашпаклевать. Обычно это тот же материал, которым проводится отделка стен.
    ВАЖНО!
    Для отделочных работ необходимо выбирать качественного производителя, принимая во внимание, что все межкомнатные перегородки подвижные конструкции.
    Полотно «0Z» уже загрунтовано и готово для покраски, а вот для декоративной штукатурки необходимо нанести грунт с мелкой фракцией, чтобы поверхность стала немного шероховатой и декоративная штукатурка хорошо держалась на ней.

  • ЗАЧЕМ КРОМКА?

    Вообще кромка на дверном полотне – это дополнительная защита торца от повреждений. В стандартном комплекте INVISIBLE идет кромка ABS (белый пластик).
    Варианты кромки:
    - ABS под покраску (стандартный комплект).
    - Матовый алюминий: стандартный REVERSE и дополнительно для комплекта INVISIBLE.
    - Хромированный алюминий: дополнительно для любого комплекта.

  • СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ПЛИНТУС?

    Чтобы как можно больше интегрировать скрытую дверь в интерьер можно непосредственно на дверь закрепить такой же плинтус, что и на стену.
    ВАЖНО: угол открывания INVISIBLE – 180 градусов.
    Учитывайте, что плинтус уменьшит его, даже если делать подрезы. А вот на коробе REVERSE он никак не повлияет на угол открывания, ведь дверь открывается внутрь помещения. Один из вариантов решения – плоский алюминиевый плинтус.

  • МОЖНО ЛИ У СКРЫТОЙ ДВЕРИ ПОВЫСИТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ?

    Конечно
    1) При изготовлении дверного полотна 0Z дополнительно делается наполнение, которое усиливает шумоизоляцию и добавляет при этом веса. Удорожание такого комплекта незначительное, стоимость может рассчитать менеджер.
    2) Есть возможность врезки автопорога – резиновая планка, которая встраивается снизу двери и автоматически выдвигается при её закрывании.

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