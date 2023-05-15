Скрытые двери Профиль Дорс под покраску: плюсы и минусы использования в интерьере

ВНИМАНИЕ!!! Все скрытые двери Профиль Дорс производятся в размерах до 3-х метров (с шагом в 5 см). Стандартные размеры в наличии.
Полный стандартный комплект Профиль Дорс
Invisible Profil Doors с дверным полотном, коробом, петлями и магнитным замком
Скрытая дверь Invisible Profil Doors под покраску – отличный способ визуально увеличить пространство в помещении за счет установки скрытого короба в одной плоскости со стеной.
Монтируется в дверной проём на стадии предчистовой отделки помещения на уровень готового пола.
«0Z» – это каркасная межкомнатная дверь, основа конструкции – рама из массива сосны
Имеет грунтовую поверхность белого цвета, которая подходит для оклейки обоев, штукатурки, покраски.
Кромка ABS (белый пластик) – стандартный комплект.
Матовая алюминиевая по периметру – в наличие на складе.
Помните, любую кромку, даже алюминиевую можно покрасить!
Система открывания «Invisible Reverse» от Profil Doors – дверь-невидимка с реверсивным открыванием. Невидимая дверь с новыми возможностями. До ее появления чаще всего применялась наружная схема открывания полотна, необходимость открывать дверь в противоположную сторону создавала массу неудобств и зачастую нарушала изначальную эстетическую задумку дизайна интерьера. С появлением нового скрытого короба с реверсивным (внутренним) открыванием эта задача успешно решается.
Главная особенность данной конструкции заключается в том, что цвет и фактура стены и дверного полотна выполняются в едином стиле, фактуре и цветовом решении. Системы открывания дверей INVISIBLE REVERSE Profil Doors производятся только со скрытыми петлями.
Скрытые межкомнатные двери под покраску – это оптимальный способ визуального увеличения пространства. Данное решение позволит создать ощущение простора и неповторимый стиль комнаты.
Скрытые двери Профиль Дорс – стильное и очень популярное сейчас дизайнерское решение, которое отлично впишется в современный интерьер. Благодаря своей сложной конструкции они создают эффект единой плоскости со стеной, выдаёт их только контур и ручка. Дверная коробка изготавливается из алюминиевого профиля, также используются петли со смещённым ходом оси производства Италии, которые отличаются безукоризненным качеством и долгим сроком службы. Изготавливаются скрытые двери под покраску, оклейку и другие виды отделки, либо можно приобрести готовый вариант, например, с зеркальной поверхностью. Наша компания предлагает системы открывания «Invisible» и «Invisible Reverse». Чтобы определиться с выбором между ними, нужно разобраться, чем они отличаются и что у них общего.
Кроме того, что обе конструкции почти незаметны, позволяют визуально увеличить пространство и создают ощущение простора, они оснащаются скрытыми петлями AGB Eclipse и магнитным замком AGB (190) WC (Италия), который абсолютно бесшумно работает и крайне редко ломается. Срок службы составляет более 20 лет.
Обе системы открывания используются в сериях дверей:
Несмотря на общие функции, системы имеют разные конструкции, из-за чего у каждой есть свои особенности. Так, двери «Invisible» имеют угол открывания скрытых дверей 180°, а «Invisible Reverse» - 90°.
Но главное их различие в том, что последняя обладает реверсивным или внутренним открыванием, т. е. «на выход», что соответствует нормам пожарной безопасности. Также это не нарушает дизайн помещения и является более удобным решением. К тому же притвор «Invisible Reverse» заметен только, когда она открыта. Эти особенности делают её дороже по сравнению с обычной «Invisible».
Основная причина покупки «Invisible Reverse» – это пожарная безопасность. Все входные и межкомнатные перегородки в соответствие с нормами должны открываться «на выход»
Так же это дизайнерское решение при определенном функционале помещения.
При покупке скрытой двери Профиль Дорс REVERSE необходимо знать открывание (левое/правое), так как врезка петель и замка делается на производстве. При определении сторонности необходимо мысленно «тянуть» дверь на себя, то есть быть в помещении, с какой стороны петли, такое и открывание.
Системы открывания дверей INVISIBLE Профиль Дорс – это возможность установить «невидимую» дверь со скрытым коробом. Конструктивное решение и дизайнерское оформление позволяет смонтировать дверное полотно в проёме вровень с плоскостью стены. При этом короб не оформляется наличниками, что позволяет создать эффект невидимой двери.
Главная особенность данной конструкции заключается в том, что цвет и фактура стены и дверного полотна выполняются в едином стиле, фактуре и цветовом решении. Системы открывания дверей INVISIBLE Profil Doors производятся только со скрытыми петлями (исключение серия AG).
Скрытые межкомнатные двери под покраску – это оптимальный способ визуального увеличения пространства. Данное решение позволит создать ощущение простора и неповторимый стиль комнаты.
Эффект невидимой двери - это современное дизайнерское решение, в основе которого лежит внедрение оригинальной технологии монтажа, когда короб полностью монтируется в проем, становясь вровень с плоскостью стены. Также для того, чтобы скрыть дверь, используются невидимые петли, а цвет и фактуру полотна подбирают такую же, как и у стены.
Скрытые двери Профиль Дорс INVISIBLE можно приобрести под отделку. Такое полотно будет иметь белый цвет - на него легко можно наклеить обои, нанести краску, которую вы выбрали для оформления комнаты. В таком случае дверь будет полностью незаметной, в отличие от тех полотен, которые имеют заводскую отделку - несмотря на тот же встроенный короб, их границы все равно будут легко узнаваться.
В первую очередь скрытые двери помогут визуально расширить пространство - с ними комната будет выглядеть более просторно, а потолок - казаться выше.
Еще одним декоративным преимуществом скрытых полотен является то, что с их помощью легко можно спрятать вход в санузел, кладовую или гардеробную. Ведь зачастую акцент на этих помещениях в интерьере бывает неуместен.
Также скрытые двери можно будет установить куда угодно, например в пространство под лестницей. Всё благодаря разному габариту полотен - они могут отличаться формой, шириной и высотой. Эта особенность открывает массу возможностей при обустройстве интерьера дома.
Еще невидимая дверь в комнате поможет воплотить в жизнь большое количество идей настенного декора. Это обусловлено тем, что при оформлении помещения не нужно будет думать о том, как "обойти" дверной проем, не испортив первоначальную задумку.
Скрытные полотна стоят дороже, чем обычные межкомнатные двери - это связано со сложностью их монтажа (а значит, для их установки потребуются услуги мастера с большим опытом работы и высокой квалификацией).
К тому же к решению об установке невидимых полотен необходимо приходить заранее, еще на этапе черновой отделки. Стены необходимо будет подвергнуть специальной обработке, после которой поставить обычные межкомнатные двери не получится.
Установка системы скрытых дверей производится, ДО завершения отделочных работ обязательно на уровень готового пола.
Фабрика сама производит скрытые двери, поэтому их стоимость на порядок меньше других производителей скрытых дверей. При этом в комплект уже входят скрытые петли и магнитный замок (производство Италия), они не увеличат стоимость.
Если знаешь размеры проёма, то все просто. ЗВОНИТЕ НАМ, мы сделаем точный расчет. Если НЕ знаешь размеры проёма, можно БЕСПЛАТНО вызвать замерщика. Если еще нет стен в помещении, дадим рекомендации для строителей.
Полотно «0Z» имеет грунтовую поверхность белого цвета, оно уже готово для покраски, декоративной штукатурки. А вот короб необходимо доработать, подвести ГКЛ, зашпаклевать стыки.
После того, как скрытая дверь смонтирована в проёме, её необходимо покрасить или зашпаклевать. Обычно это тот же материал, которым проводится отделка стен.
ВАЖНО!
Для отделочных работ необходимо выбирать качественного производителя, принимая во внимание, что все межкомнатные перегородки подвижные конструкции.
Полотно «0Z» уже загрунтовано и готово для покраски, а вот для декоративной штукатурки необходимо нанести грунт с мелкой фракцией, чтобы поверхность стала немного шероховатой и декоративная штукатурка хорошо держалась на ней.
Вообще кромка на дверном полотне – это дополнительная защита торца от повреждений. В стандартном комплекте INVISIBLE идет кромка ABS (белый пластик).
Варианты кромки:
- ABS под покраску (стандартный комплект).
- Матовый алюминий: стандартный REVERSE и дополнительно для комплекта INVISIBLE.
- Хромированный алюминий: дополнительно для любого комплекта.
Чтобы как можно больше интегрировать скрытую дверь в интерьер можно непосредственно на дверь закрепить такой же плинтус, что и на стену.
ВАЖНО: угол открывания INVISIBLE – 180 градусов.
Учитывайте, что плинтус уменьшит его, даже если делать подрезы. А вот на коробе REVERSE он никак не повлияет на угол открывания, ведь дверь открывается внутрь помещения. Один из вариантов решения – плоский алюминиевый плинтус.
Конечно
1) При изготовлении дверного полотна 0Z дополнительно делается наполнение, которое усиливает шумоизоляцию и добавляет при этом веса. Удорожание такого комплекта незначительное, стоимость может рассчитать менеджер.
2) Есть возможность врезки автопорога – резиновая планка, которая встраивается снизу двери и автоматически выдвигается при её закрывании.