ВНИМАНИЕ!!! Все скрытые двери Профиль Дорс производятся в размерах до 3-х метров (с шагом в 5 см). Стандартные размеры в наличии.

Скрытые двери Профиль Дорс под покраску: плюсы и минусы использования в интерьере О системе открывания «Invisible» Profil Doors КОМПЛЕКТАЦИЯ Короб внутреннего монтажа (алюминий + МДФ)

Дверь Профиль Дорс 0Z под покраску с кромкой ABS

Скрытые петли AGB Eclipse (Италия) – 2 шт

Магнитным замком AGB Eclipse (Италия) требуется доплата + рублей Полный стандартный комплект Профиль Дорс Invisible Profil Doors с дверным полотном, коробом, петлями и магнитным замком ВЫЗВАТЬ ЗАМЕРЩИКА Скрытая дверь Invisible Profil Doors под покраску – отличный способ визуально увеличить пространство в помещении за счет установки скрытого короба в одной плоскости со стеной. ПОСТАВКА по складской программе (размеры 2000х600/700/800): 3-5 дней

ГАРАНТИИ на материал и монтажные работы: 12 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ: 20 лет ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Скрытый короб: алюминий + МДФ

Дверное полотно Профиль Дорс «0Z». Можно красить, шпаклевать, клеить обои

Скрытые петли (Италия)

Без наличников

Кромка по периметру – ABS белая под покраску (по умолчанию).

Дополнительно: матовый алюминий, хромированный алюминий

Угол открывания – 180 градусов ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ШПАКЛЕВКА

ПОКРАСКА

ОБОИ НЕВИДИМЫЙ КОРОБ INVISIBLE PROFIL DOORS Монтируется в дверной проём на стадии предчистовой отделки помещения на уровень готового пола. СОСТАВ: алюминиевый профиль + МДФ

РАЗМЕРЫ: толщина 40 мм, глубина 82 мм

Серии дверей, к которым может быть применена система «Invisible Profil Doors» ZN LK E SMK AG AGK AGP

ПОЛОТНО «0Z» PROFIL DOORS ПОД ОТДЕЛКУ В стандартном комплекте Профиль Дорс «Invisible» СОСТАВ «0Z» Профиль Дорс

«0Z» – это каркасная межкомнатная дверь, основа конструкции – рама из массива сосны ПОВЕРХНОСТЬ «0Z»

Имеет грунтовую поверхность белого цвета, которая подходит для оклейки обоев, штукатурки, покраски. ТОРЕЦ «0Z» Кромка ABS (белый пластик) – стандартный комплект. Матовая алюминиевая по периметру – в наличие на складе. Размеры «0Z» Всегда в наличии: Высота: 2000 - 2700 мм / (шаг 100 мм)

Ширина: 600/700/800 мм

Быстрая доставка течение 24 часов Помните, любую кромку, даже алюминиевую можно покрасить! Нестандартные: MAX высота – 3000 мм (с шагом в 5 см)

MAX ширина – 1000 мм

Система открывания дверей Профиль Дорс «Invisible Reverse» Система открывания «Invisible Reverse» от Profil Doors – дверь-невидимка с реверсивным открыванием. Невидимая дверь с новыми возможностями. До ее появления чаще всего применялась наружная схема открывания полотна, необходимость открывать дверь в противоположную сторону создавала массу неудобств и зачастую нарушала изначальную эстетическую задумку дизайна интерьера. С появлением нового скрытого короба с реверсивным (внутренним) открыванием эта задача успешно решается. Главная особенность данной конструкции заключается в том, что цвет и фактура стены и дверного полотна выполняются в едином стиле, фактуре и цветовом решении. Системы открывания дверей INVISIBLE REVERSE Profil Doors производятся только со скрытыми петлями. Скрытые межкомнатные двери под покраску – это оптимальный способ визуального увеличения пространства. Данное решение позволит создать ощущение простора и неповторимый стиль комнаты.

Скрытые двери с системами Profil Doors Invisible и Invisible Reverse: какую выбрать? Скрытые двери Профиль Дорс – стильное и очень популярное сейчас дизайнерское решение, которое отлично впишется в современный интерьер. Благодаря своей сложной конструкции они создают эффект единой плоскости со стеной, выдаёт их только контур и ручка. Дверная коробка изготавливается из алюминиевого профиля, также используются петли со смещённым ходом оси производства Италии, которые отличаются безукоризненным качеством и долгим сроком службы. Изготавливаются скрытые двери под покраску, оклейку и другие виды отделки, либо можно приобрести готовый вариант, например, с зеркальной поверхностью. Наша компания предлагает системы открывания «Invisible» и «Invisible Reverse». Чтобы определиться с выбором между ними, нужно разобраться, чем они отличаются и что у них общего. В чём сходство? Кроме того, что обе конструкции почти незаметны, позволяют визуально увеличить пространство и создают ощущение простора, они оснащаются скрытыми петлями AGB Eclipse и магнитным замком AGB (190) WC (Италия), который абсолютно бесшумно работает и крайне редко ломается. Срок службы составляет более 20 лет. Обе системы открывания используются в сериях дверей: Серия ZN – в отличие от предыдущей серии имеет более широкий цветовой ряд;

Серия LK – двери в качественной глянцевой облицовке, разработанной в Германии;

Серия E – имеют однотонное покрытие «UNILACK», которое более устойчиво к химическому и механическому воздействиям;

Серия SMK – полотно с глянцевой или матовой лаковой поверхностью с глубокой «брашированной» структурой; В чём отличия? Несмотря на общие функции, системы имеют разные конструкции, из-за чего у каждой есть свои особенности. Так, двери «Invisible» имеют угол открывания скрытых дверей 180°, а «Invisible Reverse» - 90°. Но главное их различие в том, что последняя обладает реверсивным или внутренним открыванием, т. е. «на выход», что соответствует нормам пожарной безопасности. Также это не нарушает дизайн помещения и является более удобным решением. К тому же притвор «Invisible Reverse» заметен только, когда она открыта. Эти особенности делают её дороже по сравнению с обычной «Invisible».

Подробнее о системе открывания Профиль Дорс «Invisible Reverse» Основная причина покупки «Invisible Reverse» – это пожарная безопасность. Все входные и межкомнатные перегородки в соответствие с нормами должны открываться «на выход» Так же это дизайнерское решение при определенном функционале помещения. Основные отличия системы Reverse Конструкция с притвором 1/4, который заметен только в открытом положении;

По периметру в обязательном порядке комплектуется алюминиевой матовой кромкой;

Угол открывания «Invisible Reverse» – 90 градусов (обычный «Invisible» – 180 градусов). КОМПЛЕКТАЦИЯ Короб внутреннего монтажа (алюминий)

Дверь 0Z под покраску с кромкой (мат. алюм.)

Скрытые петли AGB Eclipse (Италия) – 2 шт

Замок магнитный AGB 190 (Италия) доплата + рублей При покупке скрытой двери Профиль Дорс REVERSE необходимо знать открывание (левое/правое), так как врезка петель и замка делается на производстве. При определении сторонности необходимо мысленно «тянуть» дверь на себя, то есть быть в помещении, с какой стороны петли, такое и открывание. ПОСТАВКА по складской программе в день обращения

Высота: 2000 - 2700 мм / (шаг 100 мм)

Ширина: 600/700/800

ГАРАНТИИ на материал и монтажные работы: 12 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ: 20 лет ВЫЗВАТЬ ЗАМЕРЩИКА

Серии дверей Профиль Дорс, к которым может быть применена система «Invisible Reverse» ZN LK E SMK

Система открывания дверей Профиль Дорс Системы открывания дверей INVISIBLE Профиль Дорс – это возможность установить «невидимую» дверь со скрытым коробом. Конструктивное решение и дизайнерское оформление позволяет смонтировать дверное полотно в проёме вровень с плоскостью стены. При этом короб не оформляется наличниками, что позволяет создать эффект невидимой двери. Главная особенность данной конструкции заключается в том, что цвет и фактура стены и дверного полотна выполняются в едином стиле, фактуре и цветовом решении. Системы открывания дверей INVISIBLE Profil Doors производятся только со скрытыми петлями (исключение серия AG). Скрытые межкомнатные двери под покраску – это оптимальный способ визуального увеличения пространства. Данное решение позволит создать ощущение простора и неповторимый стиль комнаты. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video